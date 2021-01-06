Kayıp müzisyen öldürülüp, çöp poşetiyle araziye atılmış
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Kayıp müzisyen öldürülüp, çöp poşetiyle araziye atılmış

06.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:55
Kayıp müzisyen öldürülüp, çöp poşetiyle araziye atılmış

Kayıp müzisyen öldürülüp, çöp poşetiyle araziye atılmışBİNGÖL'de, 4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın (35), Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu.

Kayıp müzisyen öldürülüp, çöp poşetiyle araziye atılmış

BİNGÖL'de, 4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın (35), Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Ayaz'ın silahla 4 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı. Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi. 

Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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