Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı

Kayıp Mustafa Özbay'ın olayıyla ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı

Köylüler serbest bırakılan ağabeyin evine doğru yürüdü

ISPARTA - Isparta'da Mustafa Özbay'ınkaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden aralarında ağabeyi M.Ö.'nün de bulunduğu 4 kişinin serbest bırakılmasının ardından ikamet ettikleri Deregümü köyü karıştı. Köy meydanında toplanan kalabalık, M.Ö.'nün evine yürürken, olayları jandarma ekipleri yatıştırdı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay'dan 27 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin 21 gündür yaptığı arama çalışmalarında Özbay'a ilişkin bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili olarak aralarında Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri Selim Özbay ile Hüseyin Özbay'ın da olduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Köylüler ağabeyin evine yürüdü

Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve diğer 3 kişi serbest bırakılmalarının ardından yaşadıkları Deregümü köyüne geldi. Bu durumu öğrenen köylüler, toplanarak, M.Ö.'nün evine doğru yürüdü. Aileyi köyde istemediklerini belirten köylüler ile serbest bırakılan şüpheliler arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kalabalığın artmasının ardından M.Ö. ve ailesi evden güvenli bir şekilde çıkartılarak, başka bir yere götürüldü. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği köylüler, evlerine döndü. Jandarma ekipleri, ağabey M.Ö.'nün evinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN