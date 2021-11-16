KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN - Haberler
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KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yağal Ailesi'nin çadırının çevresindeki kanyonda bulunan sarp ve dik yamaçlara AKUT ve AFAD bünyesideki dağcılar halat yardımı ile inerek kontrol etti.

MERSİN (DHA) - Yağal Ailesi'nin çadırının çevresindeki kanyonda bulunan sarp ve dik yamaçlara AKUT ve Afad bünyesideki dağcılar halat yardımı ile inerek kontrol etti. İnişi, çıkışı zorlu olan sarp ve dik yamaçta Müslüme Yağal'ın izine rastlanmadı. Müslüme'nin bulunması için arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, uçak, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmalar sürdürülüyor.

MERSİN VALİSİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Bu arada Mersin Valisi Ali İhsan Su, Yağal ailesini ziyaret etti. Çadırda baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Vali Su, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İnsanlı keşif uçaklarımız bu alanda keşifler yapıyor. Termal kameralarla bakıyoruz. Kadavra köpekleriyle araştırma yapıyoruz, iz takip köpekleriyle araştırmalarımız devam ediyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurup ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda yavrumuzu bulup ailesine teslim ederiz dedi.

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

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