Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2) - Haberler
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Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)

CHP GENEL BAŞKAN DANIŞMANI: AİLE KAÇIRILMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORMersin'in Gülnar ilçesinde 7 gündür kayıp Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları sürdürülürken, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse de aileyi ziyaret etti.

MERSİN (DHA) - CHP GENEL BAŞKAN DANIŞMANI: AİLE KAÇIRILMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 gündür kayıp Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları sürdürülürken, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse de aileyi ziyaret etti. Kurulan çadırda baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Genel Başkan Danışmanı Köse, "Acılı aile ile görüştük. Burası dağlık bir bölge. Çocuğun kayboluşuyla ilgili hiçbir tahmin yürütülemiyor. Ailenin üzerindeki durduğu konu, çocuklarının kaçırılmış olabileceği yönünde. 20 kilometrelik bir alan taranmış ancak bulunamamış. Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı da bölgede bugüne kadar kaybolma olayı yaşanmadığını söyledi. Onlar da kaçırılma şüphesi üzerinde duruyor. Her şeye rağmen umuduz var. Aileye her türlü desteği vermeye çalışacağız" dedi.


Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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