Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2) - Haberler
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Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

EKİPLER HALATLARLA KANYONA İNDİMersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, itfaiye ekipleri 500 metre derinliğindeki kanyonda keşif yaptı.

MERSİN (DHA) - EKİPLER HALATLARLA KANYONA İNDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, itfaiye ekipleri 500 metre derinliğindeki kanyonda keşif yaptı. İniş yapacakları alanı belirleyen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak halatla kanyona indi. Burada arama yapan ekiplere, arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Müslüme'nin izine hala rastlanamadı.


Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Kayıp Müslüme'nin aranmasında 9'uncu gün (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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