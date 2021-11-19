Kayıp Müslüme'nin aranmasında 10'uncu gün

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 10'uncu güne girildi. Bölgede 25 kilometrekareye yayılan arama çalışmalarında hala Müslüme'den ize rastlanılmadı.

Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

Bölgede 25 kilometrekareye yayılan arama çalışmalarında hala Müslüme'nin izine rastlanılmadı.