Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
MÜSLÜME'NİN ANNESİ: MELEK Mİ OLDUN KIZIM?Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal, kızının acı haberini çadırda aldı.
MÜSLÜME'NİN ANNESİ: MELEK Mİ OLDUN KIZIM?
Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal, kızının acı haberini çadırda aldı. Müslüme'nin ölüm haberi üzerine çadırda yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.Kaybolduğu çadırdan 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında bulunan Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından alınıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. KOMANDOLAR YOLU KAPATTI
Öte yandan Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri
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