Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2) - Haberler
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Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)

7 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin 10 gündür kayıp olarak aranan kızları Müslüme'nin (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu.

MERSİN (DHA) - 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin 10 gündür kayıp olarak aranan kızları Müslüme'nin (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu.


Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)

Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)

Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

 Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi...

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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