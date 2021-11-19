Kayıp Müslüme'nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
7 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin 10 gündür kayıp olarak aranan kızları Müslüme'nin (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu.
MERSİN (DHA) - 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin 10 gündür kayıp olarak aranan kızları Müslüme'nin (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu.