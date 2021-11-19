Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (7) - Haberler
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Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (7)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (7)

CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİMüslüme Yağal'ın cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Müslüme Yağal'ın cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Cenaze, basın mensuplarının görüntü almaması için arka kapıdan morga alındı. Yağal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Otopsi sonrası Müslüme'nin cenazesinin memleketi Karaman'da toprağa verileceği belirtildi. Müslüme'nin babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Soner AYDIN/MERSİN,


Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (7)

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Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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