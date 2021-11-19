Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (5)

BABASININ DA İFADESİ ALINACAK

Müslüme Yağal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Müslüme'nin cenazesinin buradaki işlemlerin ardından da otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.Bu arada, Müslüme Yağal'ın babası Mehmet Yağal da ifadesinin alınması için Gülnar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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