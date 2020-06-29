Kayıp mültecileri arama çalışmaları devam ediyor
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Kayıp mültecileri arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çıplak ada açıklarında, mültecileri taşıyan botun Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılması sonucu kaybolan 4 kişinin aranmasına denizden ve havadan devam ediliyor.

Kayıp mültecileri arama çalışmaları devam ediyor
29.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çıplak ada açıklarında, mültecileri taşıyan botun Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılması sonucu kaybolan 4 kişinin aranmasına denizden ve havadan devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Çıplak adanın batısında gece 02.45'te sığınmacıları taşıyan bot Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırıldı. Bottaki sığınmacılardan 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor.

Denizde 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı arama tarama faaliyetlerine fasılasız devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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