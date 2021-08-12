Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor

Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde dün sabah işe gitmek için evden çıkan, yaklaşık 1 saat sonra otomobili 15 kilometre mesafedeki ormanlık alanda kapıları açık olarak bulunan muhasebeci Sebahattin Şentürk'ü (35) arama çalışmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde dün sabah işe gitmek için evden çıkan, yaklaşık 1 saat sonra otomobili 15 kilometre mesafedeki ormanlık alanda kapıları açık olarak bulunan muhasebeci Sebahattin Şentürk'ü (35) arama çalışmaları sürüyor.

Malkara'da oturan özel bir maden işletmesinde muhasebeci olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Sebahattin Şentürk, dün saat 08.00 sıralarında işe gitmek için 59 LA 544 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra jandarmayı arayan bir kamyon şoförü Ahmetpaşa Mahallesi'nde ormanlık alanda kapısı açık bir otomobil olduğu ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, cep telefonu ve 15 bin lira da para bulunan otomobilin Sebahattin Şentürk'e ait olduğunu belirledi. Çevrede yapılan aramalarda Şentürk'e ulaşılamadı.

Ailesinin de ulaşamadığı Sebahattin Şentürk için İl Jandarma Komutanlığı ve 10 kişilik AFAD ekibi tarafından arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ile 2 dronun da kullanıldığı aramalarda yaklaşık 10 kilometrelik alan tarandı. Yaklaşık 29 saattir kayıp olan Şentürk'ün izine rastlanmadı.

Sebahattin Şentürk'ü arama çalışmalarına katılan arkadaşı Rıza Döner, "Arkadaşımız özel bir maden işletmesinde muhasebecilik yapıyor. Dün saat 09.00'dan beri kayıp kendisi. Her yerde aranıyor. Şu ana kadar yapılan aramalarda bir ize rastlanılmadı. Kendisinin kaybolması herkesi düşündürüyor. Kendisine ait aracı da yolda terk edilmiş olarak bulundu. Aracın kapıları açık bir şekilde, içinde yaklaşık 15 bin lira para, telefonu ve cüzdanına rastlandı. Ancak şu ana kadar yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlanmadı. Kendisi kaçırıldı mı, öldü mü? Tabi bu da bilinmemekte" dedi.


Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor
Kayıp muhasebeciyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın

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