Kayıp Milletvekili İntihara mı Kalkıştı?

BELÇİKA basınında yer alan habere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Mark Desmesmaeker'in, kaldığı otel odasında, otelin güvenliği tarafından bilincini yitirmiş şekilde bulunmasından sonra hastaneye kaldırıldı. Geçen günlerde, adı vergi kaçakçılığına karışan Mark Desmesmaeker'in, intihar ederek hayatına son vermeye çalıştığı belirtiliyor. Belçika'nın milliyetçi partilerinden Yeni Flaman İttifakı (N-VA) siyasetçilerinden Mark Desmesmaeker, 540 bin euro civarında birikmiş vergi borcu ve yaptığı hileli iflas yüzünden gündeme gelerek, hakkında açılan soruşturmayla ilgili yapılan haberlerle adını duyurmuştu. Basına kısa bir bilgi veren Desmesmaeker'in oğlu ise "Babamın sağlık sorunları vardı ve zor bir dönemden geçiyordu" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAKTI

Hastanede yoğun bakıma alınan Mark Desmesmaeker'in sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, 14 Ekim 2018'de Belçika'da yapılacak yerel seçimlerde Hal Belediye Başkanlığına adaylığını koyması bekleniyordu.

2013 yılından Frieda Brepoels istifasıyla Avrupa Parlamentosu'na yedekten giren Mark Desmesmaeker, 2014 seçimlerinde de tekrar milletvekili seçildi.