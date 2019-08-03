Kayıp Merve'yi öldüren cinayet zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

KAYSERİ polisi 2011 yılında kaybolan ve bu tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği polisleri faili meçhul cinayet ve kayıp şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda bir olayı daha aydınlattı. 2011 yılında 17 yaşında olan Merve Koçer evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışmasında Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K (37) ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K (34) yaptığı eş zamanlı baskınla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgunun ardından adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden E.K. (37) olayla ilgili tüm delillerin kendisini işaret etmesi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA