Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu (2)

12.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:18

KENDİ RIZASIYLA EVİ TERK ETMİŞ

Samsun'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K. (14), 18 gün sonra bulundu. Polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edilen Merve K.'nın kendi rızasıyla Mahire T.'nin evine gittiği öğrenildi. Karakolda ifadesi alınan Mahire T.'nin ise, 'Merve annesiyle tartışıyordu, ben ona yardım etmek istediğim için yanıma aldım' dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Merve K.'nin kendi rızasıyla Mahire T.'nin yanına gittiğini ve herhangi bir kaçırma konusunun olmadığını söylediği öğrenildi. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Mahire T. (24) ve İrfan Y. (48) ise Merve K.'nin yaşının 18'den küçük olması sebebiyle annesinin rızası olmadan evden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle 'alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA