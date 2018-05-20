Evden Kaçan Lise Öğrencisi Genç Kız İzmit Körfezi'nde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece evden habersiz ayrıldığı belirtilen lise öğrencisi, İzmit sahilinde ölü bulundu.

EVDE OLMADIĞINI FARK EDEN AİLESİ POLİSE HABER VERDİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aile sorunları sebebiyle gece evden ayrıldığı iddia edilen lise öğrencisi Serpil Acerce'nin ailesi durumu polise bildirdi.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE CESET BULUNDU

Polis ekipleri genç kızın bulunması için çalışma başlatırken, sabah saatlerinde İzmit Körfezi'nde vatandaşlar tarafından hareketsizce yatan bir kadın cesedi bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

CESEDİN GENÇ KIZA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kocaeli Devlet Hastanesine götürülen cesedin Serpil Acerce'ye ait olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.