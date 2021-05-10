'Kayıp Lisan' ile 'Merhaba' dedi
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'Kayıp Lisan' ile 'Merhaba' dedi

'Kayıp Lisan' ile 'Merhaba' dedi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mert Şuşut, 10 yıllık gazetecilik kariyerinin ardından içinden gelen sesi dinlemek için bir yola çıktı.

Mert Şuşut, 10 yıllık gazetecilik kariyerinin ardından içinden gelen sesi dinlemek için bir yola çıktı.

İnsanların 'ne istediğindense ne istemediğini' keşfetmesinin daha kolay olduğunu fark etmesiyle acılarına, sevinçlerine hatta tüm deneyimlerine ses ve nefes vermeyi denemeye başladı.

Söz ve müziği kendisine ait olan 'Kayıp Lisan' şarkısı da işte böyle derin bir hayal kırıklığının ardından 'yeniden yapılanma' süreci sırasında ortaya çıktı.

MERT ŞUŞUT KİMDİR?

1989 yılında İzmir'de doğdu, İzmir'de büyüdü. Her müzisyen gibi onun içinde de ezgiler ve sözler küçük yaştan itibaren yeşermeye başladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Şuşut, 10 yılı aşkın sürelik gazetecilik kariyerinin ardından bi' cesaret 2019 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Z Raporu' grubuyla İstanbul'un önemli mekanlarında canlı performans sergiledi. Pandemi süreciyle birlikte müzik yolculuğuna solo kariyeriyle devam etme kararı aldı.

Kaynak: Hürriyet

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