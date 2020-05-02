Kayıp leylek "Zoi" iki yıl sonra Bursa'da görüldü

Yunanistanlı kuş araştırmacısı Eva Stest'in "Zoi" adını verdiği ve iki yıldır görmediği leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesinde görüldü.

Yunanistanlı kuş araştırmacısı Eva Stest'in "Zoi" adını verdiği ve iki yıldır görmediği leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesinde görüldü.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki bir çiftçinin Tüydeş'e ulaşarak, tarlasında bacağında halka olan bir leylek gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine Tüydeş, tarlaya giderek leyleği fotoğrafladı.

Halkadaki üç rakamın okunabildiğini, iki rakamın ise okunmadığını fark eden Tüydeş, Yunanistanlı kuş araştırmacısı Eva Stest'den yardım istedi.

Renkleri ters çevirme yöntemiyle halkadaki ilk ve son rakamın da bulunmasıyla leyleğin Stest'in 8 Haziran 2018'de halkaladığı "Zoi" adlı leylek olduğu ve bu leyleği iki yıldır görmediği ortaya çıktı.

Tüydeş, Yunanistan'ın Acarnania şehrindeki Lesini köyünde halkalanan leyleğin Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikarağaç Mahallesi'nde güvende olduğunu Yunanistan'daki bir kuş halkalama merkezine gönderdiği e-posta ile bildirdi.

Kaynak: AA