Ağrı'da Kaybolan Minik Leyla'nın Amcasına Şok Telefon: Başınız Sağ Olsun
Ağrı'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcasını gizli numaradan arayan bir kadın "Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu" dedi.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken Leyla'nın amcasına gelen bir telefon ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR
Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla yedinci günde sazlık ve bataklık arazide arandı. Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
KÖYDEKİ ÇOCUKLAR TEDİRGİN
Leyla'nın kaybolmasının ardından köyde çocuklar tedirgin oldu. Leyla'nın bir araçla kaçırıldığına dair iddialarda bulunan çocuklar, ailelerinin yanından uzağa ayrılamaz oldu. Çocuklar, "O gün yanımıza gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dediler.
LEYLA'NIN BABASI MEDYUMDAN MEDET UMDU
Leyla'nın kaybolmasının üzerinden yedi gün geçtiğini ve artık umutlarının tükendiğini ifade eden baba Nejdet Aydemir, "Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Kızım kaçırıldı. Dün Kars'a gittim. Bir hocayla görüştüm. Hoca (medyum) bana kızımızın yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor" dedi.
AMCASINA ŞOK TELEFON: BAŞINIZ SAĞ OLSUN
Öte yandan bugün Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Leyla'nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı. İhbarda kendisini bir kadının aradığını belirten amca Yusuf Aydemir, "Gizli numaradan bir kadın aradı. Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu dedi. Sonra telefonu komutana götürdüm ve karşıdaki kadın telefonu hemen kapattı" diye konuştu. Jandarma ekipleri gelen telefonunun tespiti için çalışmalara başladı.
Öte yandan Kayseri'de 2009 yılında 3 çocuğun kaybolmasına bakan özel ekibin Ankara'dan Erzurum'a gelmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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Bence bu çocuk yaşıyor ve bulunacak!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğer çocuğun amcasına telefon gelmiş ise kesinlikle bu aileyi tanıyan biri. Çünki amcanın telefonunu nerden biliyor ilk önce amca ve yakınları sorgulanmalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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çocuğun öldüğünü sanmıyorum bu haberle kendilerince aramayın peşini bırakın demeye getirmişlerdir. yani kaçırma olayı gibi. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AF İSTİYORUZCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Idam istiyoruz.bu tip insanların yaşamasına izin verilmemeli.IDAMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır