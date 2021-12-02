Kayıp Kübra'nın telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp Kübra'nın telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Kayıp Kübra'nın telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

DİYARBAKIR'da 20 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - DİYARBAKIR'da 20 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Ekin'in son görüştüğü kişileri, ifadelerine başvurmak üzere emniyete çağırdı.

Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Daha sonra cep telefonundan kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu. Ekin'i bulmak için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Her ihtimali ve detayı değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ile evden çıkarken annesine gittiğini söylediği alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. HTS kayıtlarını inceleyen özel ekip, Ekin'in telefonla son görüştüğü kişileri de ifadelerini almak üzere emniyete davet etti.


Kayıp Kübra'nın telefonla son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı

Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

 Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title