Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, bugün geleceğini söyledi. Fakat cep telefonundan Ekin'e ulaşamayan anne Rahime Özdemir, polise başvurdu.

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp, dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçmış, Kübra'nın iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Saldırgan ise bulunamamıştı.