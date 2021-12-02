Kayıp Kübra Ekin'in telefon numarası incelemeye alındı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 19 gündür haber alınamadı. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemeler çerçevesinde Ekin'in telefon numarası incelemeye alınarak en son görüştüğü kişileri ifadeye çağırdı.

Diyarbakır'da evinden çıkan ve 19 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor. Ekin'in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip, genç kızın kayıp olduğu 13 Kasım 2021 öncesi ve sonrasında görüştüğü kişilerle ilgili telefon numarasından tespit ederek ifadeye çağırdı. - DİYARBAKIR

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