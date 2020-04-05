Kayıp Kübra babası istemeyince çocuk esirgeme kurumuna gönderildi Antalya'da 1 Nisan tarihinde kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan lise öğrencisi 16 yaşındaki Kübra D., dört gün sonra S.K. isimli erkek arkadaşıyla aynı evde bulundu.

Antalya'da 1 Nisan tarihinde kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan lise öğrencisi 16 yaşındaki Kübra D., dört gün sonra S.K. isimli erkek arkadaşıyla aynı evde bulundu. Ailesinin tekrar eve kabul etmediği genç kız, çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Kübra D.'den 1 Nisan'dan beri haber alınmıyordu. Aile Sarılar Jandarma Karakoluna ve Cumhuriyet Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Kızının hayatından endişe eden baba Şenel D., Kübra'nın 'markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve son olarak Antalya Caddesi'nde minibüs durağında Dolbazlar minibüsünden inerken görüldüğünü belirtti.

Önce "kızımızı seviyoruz" dedi

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Şener-Zahide D. çifti, "Kızımız Kübra 16 yaşında 1.50 boyunda ve yaklaşık 65 kilo ağırlığında bizim tek çocuğumuz. Lise 2'nci sınıf öğrencisi. Her ailede olduğu gibi ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Biz kızımızı çok seviyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz. Onun hayatından endişe ediyoruz. Kızımızı gören veya yerini bilenlerin Allah rızası için en yakın polis veya jandarmaya bildirmesini istiyoruz" dedi.

Sonra kızını kabul etmedi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda S.K. ve Kübra D., Side Mahallesi'nde bir evde yakalandı. Jandarmaya ifade veren Kübra D., kendi rızası ile gittiğini, herhangi bir kaçırma olayının olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar eşliğinde ayrıca ifadesi alınan Kübra D., benzer sözler söyledi.

Baba Şenel D.'nin kızını kabul etmediğini ve çocuk esirgeme yurduna verilmesini istemesi üzerine genç kız çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Kübra D. ile birlikte aynı evde yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA