Kayıp koyunları Jandarma buldu
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Kayıp koyunları Jandarma buldu

Afyonkarahisar'da kayıp olan 40 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı araştırmanın ardından bulunarak sahibine teslim edildi.

04.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:30
Kayıp koyunları Jandarma buldu

Afyonkarahisar'da kayıp olan 40 küçükbaş hayvan ekiplerinin dron ile yaptığı araştırmanın ardından bulunarak sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın ilçesi köyünde, Necdet Karagöz'e ait 40 küçükbaş hayvanının ahırında olmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından drone ile yapılan arazi arama ve taraması sonrası bölgenin 3 kilometre kuzeyinde hayvanlar bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından arazide kontrol altına alınan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, daha öncede kaybolduğu bildirilen kayıp hayvanları drone ile bulmuştu.

Kaynak: AA
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