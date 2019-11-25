Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu
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Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu

Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köyünde arazide kaybolan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.

25.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:34
Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu

merkeze bağlı köyünde arazide kaybolan koyun sürüsü ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Boztepe köyünde A.K'ye ait koyun sürüsü otlatılmak için bırakıldığı arazide gözden kayboldu.

Kendi imkanlarıyla sürüyü bulamayan A.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları iki saatlik çalışmanın ardından sürüyü başka bir arazide otlanırken buldu.

Ekipler, buldukları koyun sürüsünü sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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