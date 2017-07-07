Kayıp Köpeği Bulana 5 Bin Lira Ödül Verecekler

ANTALYA'da yerleşik yaşayan ABD'li Mart Stanz ve Türk asıllı eşi Sibel Stanz, Ramazan Bayramı arifesinde Kemer İlçesi'nde kaybolan 'Arap' adlı köpeklerini bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 haftadır köpeklerini bulmaya çalışan çift, bulana 5 bin lira ödül vereceklerini söyledi.



Antalya'da yaşayan ABD'li 55 yaşındaki Mark Stanz ile eşi 40 yaşındaki Sibel Stanz, komşularının, 5 yıldır bakımını üstlendikleri 'arap' adlı köpeklerinden rahatsız olması ve şikayette bulunması nedeniyle Kemer'e taşınmaya karar verdi. Tekirova Mahallesi'nde ev bakan çift köpeği burada bir tanıdıklarına ait restorana geçici olarak bıraktı. Çiftin yaklaşık 2 aydır sürekli gidip ziyaret ettikleri ve mama götürdükleri köpek, Ramazan Bayramı'nın arifesi olan 24 Haziran günü kayboldu. Aramaya rağmen hayvanı bulamayan Stanz çifti, o günden bu yana tüm vakitlerini kayıp köpeği aramak ve etrafa ilanlar asarak bulunması için harcadı.



YAVRUYKEN ÇEŞME'DE SOKAKTA BULMUŞLAR



Köpeklerini ölü ya da diri bulana 5 bin lira ödül vereceklerini belirten Sibel Stanz şunları söyledi:



"Arap yaklaşık 10 gündür kayıp. 5 senedir bizimleydi. Yavruyken İzmir Çeşme'de sokakta bulmuştuk. Kurt ve kangal kırması bir yavruydu. Çok korumasız, acınacak bir halde bulmuştuk ve o günden sonra köpeğimiz olmuştu. Biz nereye o oraya bizimle beraber gitti. Ailenin bir ferdi, çocuğumuz gibi olmuştu. Antalya'ya geldiğimizde apartmanda bakamadığımızdan dolayı geçici süreliğine restorana verdik. Fakat arife gecesi kayboldu. O akşam da kendisini saat 23.00'de ziyaret etmiştik, sabah 06.00'da kaybolduğunun haberini aldık. Ne olduysa gece oldu."



Mark Stanz da "Gerçekten çok ilginç ve esrarengiz bir olayla karşı karşıyayız. İşin en kötü yanı bilinmezliği, esrarengizliği. İnsan bilse bir derece rahatlar, bir süre sonra kabul eder olayın ne olduğunu. Fakat en tuhaf yanı bilinmezlik" dedi.



- Kemerantalya