Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
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Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu Kızına seslenen acılı anne "Kızım korkma ara. Yeter ki anne baba gel de" Hadımköy'de kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu.

Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

Kızına seslenen acılı anne "Kızım korkma ara. Yeter ki anne baba gel de"

İSTANBUL - Hadımköy'de kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Bulunan kıyafetlerin kızına ait olduğunu doğrulayan Anne Semiha Memiş, kızına seslenerek, "Kızım korkma, ara. Yeter ki anne baba gel de" ifadelerini kullandı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri, İstanbul'un dört bir yanında kayıp çocukların izini sürüyor. Kızları ailesinin ise evlerinin önünde umut dolu bekleyişi devam ediyor.

Kızlardan Nazar Memiş'e ait eşyalar polis ekipleri tarafından Avcılar sahilinde bulundu. Eşyaların fotoğrafını göre anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.

Kızlara dünden beri ulaşamadıklarını söyleyen Semiha Memiş, "Akşam 5 civarı piknik yapacağı diye eve geldiler. 6-7 lira civarı para aldı dondurma alacağım dedi. Baktım elinde çanta var bu niye dedim. Örtü sereceğiz, oyuncaklarla da oynaycağız dedi. Yine de baktım çantaya gerçekten oyuncak vardı" ifadelerini kullandı.

Kızına seslenen acılı anne Memiş, "Kızım korkma ara. Anne baba gel de yeter ki" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Memiş, "Allah rızası için gören bilen varsa tutsun ellerinden polise ulaşsın" şeklinde konuştu.

Avcılar sahilde bulunan eşyaların kızına ait olduğunu söyleyen anne, "Evet biri iki oyuncak türü eşyalar ona ait. Gördüğüm fotoğraflarda çantada gördüğüm eşyalar 2 parça tanıdım. Onun eşyaları" şeklinde konuştu.

Eslem Tuana Yüksel ve Efsa Yüksel'in anneleri Semra Yüksel ise "Anne piknik yapacağız dediler. Zeytin peynir aldılar. Biraz da oyuncak aldılar bebeklere dikiş yapmak için. 17.30'a çıkıyorlar bir daha da haber alamadık. Biz de bekliyoruz" dedi.

Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
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