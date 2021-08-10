KAYIP KIZLARA AİT EŞYALAR AVCILAR SAHİLİNDE BULUNDU
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KAYIP KIZLARA AİT EŞYALAR AVCILAR SAHİLİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.

Harun UYANIK - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kızlardan birine ait eşyalar da sahilde bulundu.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.

KAYIP KIZLARA AİT EŞYALAR AVCILAR SAHİLİNDE BULUNDU
KAYIP KIZLARA AİT EŞYALAR AVCILAR SAHİLİNDE BULUNDU
KAYIP KIZLARA AİT EŞYALAR AVCILAR SAHİLİNDE BULUNDU
KAYIP KIZLARA AİT EŞYALAR AVCILAR SAHİLİNDE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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