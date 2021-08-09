Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu
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Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu

Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.

Harun UYANIK - İstanbul DHA -  HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kızlardan birine ait eşyalar da sahilde bulundu.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.


Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu
Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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