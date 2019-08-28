Kayıp kızının aranmasında altın dedektörü kullanılmasını istiyor

28.08.2019 11:08

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın babası, kızının üzerindeki altınlardan dolayı dedektörle aranmasını istiyor.

Hortumda içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, belirli aralıklarla devam ediyor.

Acar için Sahil Güvenlik su altı timlerince deniz altında, Phaselis Antik Kenti yakınlarındaki kıyılarda ve Ağva Deresi'nin denize yakın bölgelerde arama yapılıyor. Genç kız için 217 gündür devam eden aramalardan herhangi bir sonuç alınamayınca alternatif çalışmalar üzerinde duruluyor.

Baba umudunu koruyor

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalar yapılsa da bugüne kadar herhangi bir bulguya ulaşılamamış olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kızıyla ilgili umudunu hiç yitirmediğini, mutlaka ulaşılacağına inandığını belirten Acar, Kader Buse'nin bulunması için ilgili birimlerin dışında kendi çabasıyla da çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Kızının üzerinde altın takılar bulunduğuna değinen Acar, şöyle konuştu:

"Altın arama dedektörü çalışmaları kolaylaştırabilir. Üzerinde bir küpe, 3 kolye ve bir bileklik var. Hepsi de kaybolacak değil ya mutlaka birini bulabiliriz. Bunları bulursak kızıma da ulaşabiliriz. Kızıma 18 Ocak'ta doğum gününde altın bileklik almıştım, kolunda bu vardı. Daha önceki doğum gününde de altın küpe almıştım. Bu küpenin biri daha önceki arama çalışmalarında bulundu. Yine boynunda altın kolye var. Bugüne kadar nehirde, denizde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya ulaşamadık. Üzerindeki altın takılardan yola çıkarak altın arama dedektöründen faydalanmak istiyoruz. Belki bu şekilde kızıma ulaşabiliriz."

Dedektörlerin fiyatlarının yüksek olduğunu, kendi imkanıyla bunu alamayacağını vurgulayan Acar, imkanları ölçüsünde kiralamayı düşündüğünü ifade etti.

Konuyu ilgili birimlere bilgi aktardığını belirten Acar, olumlu yanıt alamazsa kızını kendisinin arayacağını kaydetti.

Kemer ilçesinde Kader Buse Acar'ın annesiyle içinde bulunduğu otomobil, hortum nedeniyle 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken sele kapılan Kader Buse Acar kaybolmuştu.

Kaynak: AA