Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor
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Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

29.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:31

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece de sonuç alınamadı.

Bölgede jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalarda 150'yi aşkın personel görev alıyor.

Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

Manşet

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