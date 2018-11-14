Kayıp Kız Çocuğu Kayalıklarda Bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ve güvenlik korucularının yaptığı çalışma sonucu kayalık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi Paspanos Vadisi'nde öğle saatlerinde annesiyle birlikte bahçeye inen 2,5 yaşındaki Eslem Balamur Zınnar, gözden kayboldu. Zınnar'a ulaşamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve güvenlik korucuları, iz takip köpekleriyle birlikte bölgede çalışma başlattı. Zınnar, birkaç saat sonra bölgedeki kayalık alanda bulundu. Ailesine ulaştırılan Zınnar, sağlık kontrolleri için Mardin Devlet Hastanesine getirildi. - MARDİN