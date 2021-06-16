Kayıp kişinin cesedinin kuyuda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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Kayıp kişinin cesedinin kuyuda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Kayıp kişinin cesedinin kuyuda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da 19 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunan Bahtiyar Akçay'ın cesedinin bir kuyuda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 19 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunan Bahtiyar Akçay'ın cesedinin bir kuyuda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Giresun'dan İstanbul'a araç almak için gelen ve kendisinden haber alamayan Bahtiyar Akçay'ın ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Akçay'ın kente geldikten sonra aralarında alacak meselesi olduğu öğrenilen N.Ü. ile Yenibosna'daki bir iş yerinde görüştüğünü belirleyen polis, iş yerinin bahçesindeki kuyuda Akçay'ın cesedini buldu.

Cesedin üzerine beton döküldüğü tespit edilirken, N.Ü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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