Kayıp Kişinin Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde ikamet eden Sezai Karaca (55), hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Karaca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, Karaca'nın yakınlarıyla köylülerin de destek verdiği arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Sezai Karaca'nın cesedi, ormanlık alanda bulundu.

Karaca'nın cesedi, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA