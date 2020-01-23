Yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu

23.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:21

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 gün önce kaybolan 65 yaşındaki Mümin Güven'in cesedi Ergene Nehri'nden çıktı.

2 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Uzunköprü'de yaşayan 65 yaşındaki Mümin Güven'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği aramalar çerçevesinde Ergene Nehri'nde yapılan aramada köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin, kent merkezindeki evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan Mümin Güven'e ait olduğu belirlendi.Güven'in cenazesi, otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın ölümünün üzerinden soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA