Kayıp Kişinin Cesedi Foseptik Çukurunda Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir süre önce kaybolan kişinin cesedi, evinin yakınlarındaki foseptik çukurunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşayan Çağdaş Adıgüzel'in (35) ailesi, altı gün önce polise oğulları için kayıp ihbarı yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı aramada, Adıgüzel'in cesedi evinin karşısındaki yazlığın foseptik çukurunda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yazlıkta tüfek saçması ve kan izlerine rastlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.