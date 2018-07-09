Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 9 ay önce kaybolan kişinin cesedi derede bulundu.

Alınan bilgiye göre, hayvanlarını otlatan çoban, Beyköy yakınlarında bulunan deredeki köprünün altında ceset olduğunu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu bölgeye gelen ekipler, sudaki çürümüş cesedi çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, 9 ay önce kaybolan ve aramalara rağmen bulunamayan 35 yaşındaki Özkan Yürük'e ait olduğu belirlendi.

Özkan'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.