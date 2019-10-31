Kayıp kişinin cesedi bağ evinde bulundu
Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bağ evinde bulundu.
Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bağ evinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kafeterya işleten Bülent Gören'in (45) yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araştırmaları sonunda Gören'in cesedini, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyündeki bir bağ evinin bahçesinde gömülü halde buldu.
Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.