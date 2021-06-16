KAYIP KİŞİNİN CESEDİ 20 GÜN SONRA KUYUDA BULUNDU

GİRESUN'dan İstanbul'a gelen 20 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, yakın arkadaşlarının çalıştığı halı yıkama fabrikasının bahçesinde çuvala konularak kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu.

GİRESUN'dan İstanbul 'a gelen 20 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, yakın arkadaşlarının çalıştığı halı yıkama fabrikasının bahçesinde çuvala konularak kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Giresun'da ikamet eden Bahtiyar Akçay bundan 21 gün önce internetten beğendiği otomobili satın almak için İstanbul'a geldi. İddialara göre Bahtiyar Akçay, İstanbul'a geldiğinde daha önceden 50 bin lira parası bulunan arkadaşının yanına giderek parayı almak istedi. Ancak Bahtiyar Akçay aynı gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

KUYUYA ATILMIŞ VE ÜZERİ BETONLA KAPATILMIŞ OLARAK BULUNDUPolisin yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Akçay'ın son olarak alacağı olan arkadaşının yönetici olarak çalıştığı halı yıkama fabrikasına girdiği bir daha çıkmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine şüphelilerin yoğunlaştığı Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesi içinde bir kuyuya atılmış halde buldu. Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı tespit edildi. Yetkililer cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.'nün de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

BİR CESET DAHA ÇIKABİLİRÖte yandan yetkililer 2007 yılında kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Nadir Ü.'nün aralarında bulunduğu 4 kişinin sorgularına devam edildiğini, Bahtiyar Akçay'ın nasıl öldüğünün tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğünü belirttiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı