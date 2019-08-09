'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası

'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası

Aylardır haklarında haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda ailelerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bildirilen 4 kişinin savcılık sorgusu başladı. Bugünkü sorgularında bu kişilerin avukatlara erişiminin engellendiği iddia edildi.

09.08.2019 19:29
'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası

Aylardır haklarında haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda ailelerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bildirilen 4 kişinin savcılık sorgusu başladı.

Bugünkü sorgularında bu kişilerin avukatlara erişiminin engellendiği iddia edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et