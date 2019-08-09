'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası
Aylardır haklarında haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda ailelerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bildirilen 4 kişinin savcılık sorgusu başladı. Bugünkü sorgularında bu kişilerin avukatlara erişiminin engellendiği iddia edildi.
09.08.2019 19:29
Aylardır haklarında haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda ailelerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bildirilen 4 kişinin savcılık sorgusu başladı.
Bugünkü sorgularında bu kişilerin avukatlara erişiminin engellendiği iddia edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com