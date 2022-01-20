Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (2) - Haberler
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Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (2)

Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ARAZİDE CANSIZ BEDEN ARANIYORAntalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesindeki arazide cansız beden araması başlatıldı.

ARAZİDE CANSIZ BEDEN ARANIYOR

Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesindeki arazide cansız beden araması başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Hüsniye D.'nin yer göstermesinin ardından Merkez Mahallesi'nde, oğluna ait arazideki barakaların yanında emniyet güçleri, iş makinesiyle kazı çalışması yaptı.Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya),


Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

Antalya, Güncel, Haber

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