Kayıp kedisinin bulunması için polise başvurdu

20.08.2019 15:52

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde karavanla gezmeye gelen Nebiha- Tamer İçel çifti, 'Efe' isimli kedileri kaybolunca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İzmir'den Beyşehir'e karavanla gelen İçel çifti, Beyşehir Gölü kıyısında gezdikleri sırada kedileri 'Efe'yi kaybetti. Çevreyi araştıran ancak bir sonuç alamayan Tamer İçel, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tamer İçel, "Göl kenarındaki parkta kaybolan can dostumuzu bulup getirenleri ya da yerini haber verenleri ödüllendireceğiz. Kedimizin boynunda tasması ve bir çift çıngırağı bulunuyor. Kaybolduğu parkın çevresindeki çeşitli noktalara Efe'nin fotoğraflarını asarak herkesten yardım istiyoruz. Bizim için manevi değeri büyük ve çok seviyoruz. Bir an önce bulunmasını arzu ediyoruz. Eşimin sağlık sorunları nedeniyle Beyşehir'den ayrılmak zorundayız ama bulunduğu veya yerinin haber verilmesi halinde hemen tekrar dönüş yapacağız" dedi.



Kaynak: DHA