Kayıp Kedisini Bulabilmek İçin Semt Değiştirdi

Gaziantep'te hayvensever kadın, 3 ay önce kaybolan kedisini bulabilmek için semt değiştirdi. Kedinin kaybolduğu mahalleye taşınan kadın kediyi şans eseri sokakta buldu.

Gaziantep'in Binevler Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Özaslan, yavruyken sahiplendiği kediye yaklaşık 2 yıl boyunca baktı. Kuaförlük yapan Fatma Özaslan, kediyi kendisinden isteyen müşterisine hediye etti. Yavru kediyi müşterisinin kaybetmesi üzerine büyük bir acı yaşayan Fatma Özaslan, aylar süren arama çabalarında da başarılı olamadı.

Son çare olarak kedinin kaybolduğu Şehirgösteren Mahallesi'ne taşınma kararı aran Fatma Özaslan, her gün kediyi aramaya devam etti. Kediyi bulabilmek için yaklaşık 7 kilometre uzaklıktan evini ve eşyalarını taşıyan hayvansever kadın, tüm aramalarına rağmen kediyi bulamadı.

3 ay sonra parkta buldu

Kedisinin kaybolmasının ardından her gün ağladığını ve sürekli resimlerine bakarak hasret gidermeye çalıştığını söyleyen Fatma Özaslan, komşusunun daveti üzerine gittiği parkta otururken kediyi buldu. Kedinin kendisini tanıdığını anlatan Özaslan, "Tarçın isimli kedimi 3 ay evvel Gaziantep Şehirgösteren Mahallesi'nde oturan bir hanımefendiye vermiştim. Kediyi verdiğim kişi, yavruyu araçtan indirdiği esnada kaçırmış. Hiç vakit kaybetmeden bahsi geçen siteye gelerek Tarçın isimli kedimi aramaya başladım. Aramalarım günlerce sürdü. Aradan yaklaşık 3 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen kediyi bulamadım. Videolarını açıp izledim, resimlerine baktım, ağladım ancak hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Son çare olarak bu siteye taşınmaya karar verdim ve buradan ev tutum. Bir gün komşularımdan biri beni buradaki parka davet etti, ben de davete icabet ettim. Parkta otururken etrafımıza sokak köpekleri ve kediler geldi. Biz de o hayvanlara yiyecek verdik. Bir süre sonra bir kedi geldi bizim bulunduğumuz masaya oturdu. Tarçın'ın olabileceğini düşündüm, elimi uzattım. O da suratını elime sürdü. Önce tanıyamamıştım ama yakından inceleyince üzerindeki belirgin beyazlığından kaybolan kedim olduğunu anladım. Dünyalar benim oldu.Tarçın diye seslendim, bana sarıldı. Halen inanamıyorum orada sevinç gözyaşları döktüm mutluluktan ne diyeceğimi şaşırdım. Yanımda oturan arkadaşım da benim ağladığımı görünce o da ağlamaya başladı. Tarçın benim elime doğdu, doğumunu ben gerçekleştirdim. Annesine de besliyordum, bakıyordum" dedi.

Fatma Özaslan, çöpün kenarında bulunduğu bir kediye daha baktığını anlatarak, insanlara çağrıda bulundu. Özaslan, "Evde bir kedi daha var onu da sokakta çöp varilin kenarında buldum. Yaralı tedavisini yaptırıyorum. Bunlar bize emanetleridir. Hayvanseverlere lütfen bir heves uğruna bu canları alıp sonra sokağa terk etmeyin. Bunların da psikolojisi bozuluyor. Sonuçta bunlar da can. Tıpkı insan gibi bunların da duyguları var" diye konuştu. - GAZİANTEP