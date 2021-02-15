Kayıp kedisine 8 gün sonra kavuştu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeynal Abidin Demir'in kaybolan 'Ozi' adlı kedisi, 8 gün sonra zabıta ekipleri tarafından bulundu.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Zeynal Abidin Demir'in 1 yıl önce yaralı olarak sokakta bulup tedavisini yaptırdıktan sonra sahiplenip 'Ozi' ismini verdiği kedisi, 7 Şubat günü kayboldu. Zeynel Abidin Demir bunun üzerine üniversite öğrencisi kızı Özlem ile birlikte çevreye astığı ilanlarla Ozi'yi aramaya başladı.

Her yerde aranan kedi, bugün sabah saatlerinde zabıta ekipleri tarafından, Bahçelievler Mahallesi'nde bulundu. Zabıtalar, boynundaki tasmadan tanıdıkları kediyi Demir ailesinin evine götürerek teslim etti.

8 gün sonra Ozi isimli kedisine kavuşan Zeynal Abidin Demir, zabıta ekiplerine teşekkür etti. Kedisinin sağlık durumun iyi olduğunu söyleyen Demir, "Ailece çok mutluyuz. Evimizin neşesine kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK