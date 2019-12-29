Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu
Haberler » Güncel » Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu - Haber

Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir haftadır kayıp olduğu bildirilen keçi, AKUT ekiplerince yamaçta bulunarak kurtarıldı.

29.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:26
Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu

'in ilçesinde bir haftadır kayıp olduğu bildirilen keçi, AKUT ekiplerince yamaçta bulunarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi'nde yaşayan , otlatmaya götürdüğü keçilerden birinin 1 haftadan bu yana kayıp olduğunu belirterek AKUT Mersin Ekibinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine 5 gönüllüsü ile bölgeye giden AKUT eki, kayıp keçiyi saatler süren çalışma sonrası bulduğu yamaçtan kurtararak sahibine teslim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler