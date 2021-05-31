ANTALYA KAYIP KAMPÇI, DRONLA ARANIYOR

konuşan Nurten Aktaş, "Burada Mustafa Yıldırım için bulunmaktayız. Biz İzmit'ten geldik, Kervan 41 Doğa Sporları Grubuyuz. Arkadaşımız bizimle birlikte yürürdü.

konuşan Nurten Aktaş, "Burada Mustafa Yıldırım için bulunmaktayız. Biz İzmit'ten geldik, Kervan 41 Doğa Sporları Grubuyuz. Arkadaşımız bizimle birlikte yürürdü. 6 yıldır birlikte hem dağ tırmandık hem de doğa yürüyüşleri yaptık. Doğayı bilen bir insan kesinlikle koklar doğayı. Evet bazen fotoğraf sevdasına uç yerlere gider, arada kaybolur ama mutlaka doğayı bilir ve bizi bulur öyle bir arkadaşımızdır" dedi.

'İKİ, ÜÇ GÜN SONRA BANA DÖNMEDİ'

Mustafa Yıldırım'ın koronavirüs aşılarını yaptırdığını ve kendisine 'Biraz nefes almak için buradayım' dediğini anlatan Nurten Aktaş, "'Kamp yapıyorum haberin olsun, dağa tırmanmayacağım. Sadece dinlenmek ve fotoğraf çekmek amaçlı geliyorum' dedi. Gideceği yerleri de bana öylesine geçti. İşte 'Maden Koyu, Olympos gibi yerlerde keyif yapacağım birazcık da fotoğraf çekeceğim' dedi. Sonrasında ben onu aradım iki, üç gün sonra ama bana dönmedi. Mustafa'nın bana dönmemesi diye bir şey söz konusu değil. Mustafa öyle sorumlu bir insandır. Dönmeyince ben şüphelendim kaldığı pansiyonu aradım. Pansiyonda da 'üç gündür yok' dediler. Sonra jandarmaya haber verdik ve arama başlatıldı. Biz de arkadaşım Hülya ve Nesrin kalktık, geldik" diye konuştu.

'MUSTAFA SORUMSUZ BİR İNSAN DEĞİL'

Mustafa Yıldırım'ın bulunması için dua beklediklerini kaydeden Nurten Aktaş, şöyle devam etti:

"Ama sosyal medyada bazı şeyler görüyoruz kaybolmasıyla ilgili. 'Kayboldu, kendi başına solo tırmanış yaptı, dağa çıktı. Doğayı bilmeyen insanın burada ne işi var' gibi sözlerden inciniyoruz. Çok rica ediyoruz bazı şeylerden pirim çıkartmaya çalışmasın kimse. İncitici oluyor. Çünkü Mustafa öyle sorumsuz bir insan değil. Ağrı Dağı'na gittik '4 bin 200 burası benim zirvem dedi' ve döndü. Mustafa haddini bilen, doğayı tanıyan insan ve lütfen tüm yakınları onu tanıyan herkes dua etsin onu bulalım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı