Kayıp Kadının Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalarına gittiğini söyleyerek evden çıkan kadın, sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, ilçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 5 yıl önce boşanan ve psikolojik sorunları bulunan 36 yaşındaki Esengül Kurd, bugün 13.00 sıralarında annesine aynı mahallede oturan akrabalarına gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Esengül Kurd sulama kanalının içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN