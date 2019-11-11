Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
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Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

11.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:29
Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kese köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen köylüler, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce jandarmaya verdi. Ekipler, ormanlık alanda hayatını kaybeden kişinin 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel olduğunu tespit etti. Şenel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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