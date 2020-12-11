Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
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Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

11.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:44

Çankırı'da 11 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Çankırı'da 11 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara devam edildi.

Bölgede AFAD, İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kastamonu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı 30 komando, Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı emrinde görevli kadavra ve iz takip köpekleri arama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 11 gündür kayıp olan kadına ait bir ize rastlanamadı.

Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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