Kayıp kadın aranıyor Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07: 00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07: 00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.

Evli ve 5 çocuk sahibi, çobanlık yaptığı öğrenilen Zencir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yemişendere Mahalle Muhtarı Mehmet Günay yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığını, aramalarda iz takip köpeğinden de yararlanıldığını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA