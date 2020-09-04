Kayıp kadın aranıyor
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Kayıp kadın aranıyor

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07: 00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.

Kayıp kadın aranıyor
04.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:44

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir dün sabah 07: 00 sıralarında yürüyüşe çıktığı ormanda kayboldu.

Evli ve 5 çocuk sahibi, çobanlık yaptığı öğrenilen Zencir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yemişendere Mahalle Muhtarı Mehmet Günay yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığını, aramalarda iz takip köpeğinden de yararlanıldığını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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